Німеччина готується до атак дронів: запускає національний центр захисту

У Німеччині до середини грудня планують запустити національний центр захисту від безпілотників. Нову структуру створюють на тлі зростання кількості гібридних атак і появи дронів над об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

"До середини грудня має запрацювати національний центр захисту від безпілотників", - сказав Добріндт.

За його словами, створення центру є частиною більш проактивного підходу до боротьби зі зростаючою кількістю гібридних атак на німецькі компанії та інфраструктуру країни.

Міністр уточнив, що нова структура об’єднає досвід Федеральної поліції, Федерального відомства кримінальної поліції та поліції земель у боротьбі з безпілотниками.

Щодо походження безпілотників, які літають над об'єктами критичної інфраструктури, глава МВС теж зробив заяву.

"У нас є ознаки того, що деякі з помічених безпілотників походять з російського тіньового флоту", - пояснив він.

За словами Добріндта, Німеччина проходить "стрес-тест, щоб побачити, чи може держава протистояти зовнішнім загрозам".