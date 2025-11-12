Германия готовится к атакам дронов: запускает национальный центр защиты

В Германии до середины декабря планируют запустить национальный центр защиты от беспилотников. Новую структуру создают на фоне роста количества гибридных атак и появления дронов над объектами критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

"К середине декабря должен заработать национальный центр защиты от беспилотников", - сказал Добриндт.

По его словам, создание центра является частью более проактивного подхода к борьбе с растущим количеством гибридных атак на немецкие компании и инфраструктуру страны.

Министр уточнил, что новая структура объединит опыт Федеральной полиции, Федерального ведомства уголовной полиции и полиции земель в борьбе с беспилотниками.

Относительно происхождения беспилотников, которые летают над объектами критической инфраструктуры, глава МВД тоже сделал заявление.

"У нас есть признаки того, что некоторые из замеченных беспилотников происходят из российского теневого флота", - пояснил он.

По словам Добриндта, Германия проходит "стресс-тест, чтобы увидеть, может ли государство противостоять внешним угрозам".