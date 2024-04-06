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Німеччина готує спеціальні банківські картки для біженців: у чому їхня особливість

Фото: Німеччина готує спеціальні банківські картки для біженців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина анонсувала запровадження спеціальних дебетових карток, які накладають обмеження на те, як і де прохачі притулку можуть витрачати отримані виплати від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три парламентські групи урядової коаліції погодили законопроект про введення спеціальних карт, який буде винесений на голосування у нижній палаті після того, як Партія зелених ухвалила рішення підтримати його після кількох місяців переговорів.

Ключовими особливостями нової карти стануть контроль за витратами для прохачів притулку та запобігання грошовим переказам за кордон. В уряді канцлера Олафа Шольца вважають, що новий вид картки стане дієвим інструментом для скорочення грошової допомоги.

Наголошується, що деякі землі Німеччини вже самостійно запустили подібні картки для покупок, і активно наполягали на створенні загальнонаціональної правової бази для їхнього запровадження.

 

Біженці з України до Німеччини

Раніше повідомлялося, що українці дедалі частіше їдуть до Німеччини з інших країн ЄС. Лише за місяць до країни прибуло майже 19 тисяч українських біженців.

Зазначається, що до Німеччини щомісяця приїжджають тисячі біженців із України. Частину земель приймають новоприбулих, інших вільного соціального житла вже немає. У столиці Німеччини та в семи федеральних землях станом на 31 березня було відкрито низку приймальних пунктів для біженців з України.

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