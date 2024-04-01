Соціальний захист. Українці все частіше їдуть до Німеччини з інших країн ЄС

Німеччина посідає перше місці у ЄС за кількістю українців із тимчасовим захистом. Українські біженці все частіше переїжджають до ФРН із інших європейських країн.

Про тенденцію свідчать дані Євростату

Дані Євростату свідчать про зростання тенденції переїзду українських біженців до Німеччини з інших європейських країн, звертає увагу голова Об’єднання Українських Організацій у Німеччини Ростислав Сукенник.

"Тобто це люди, які виїхали з Польщі, Франції, інших країн. Зокрема, йдеться про українських біженців, які отримують допомогу і є в системі соціальної підтримки. Такі "перетікання" людей спостерігають. Водночас кількість тих, хто приїжджає до Німеччини з України – незначна", – пояснює він.

Згідно з останніми даними Євростату, у країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Найбільше українських біженців знаходяться у Німеччині – 1 270 150 людей, це 29,5% від загальної кількості у ЄС. На другому місці – Польща (951 560; 22,1%) та на третьому Чехія (381 190; 8,9%).

У Німеччині приріст числа біженців із України за останній звітний місяць суттєво більший, ніж в інших країнах: на 18 905 осіб (+1,5%). Тоді як у Чехію за місяць прибули 8 155 українських біженців, до Іспанії – 2 830 людей.

Фото: Пункт прийому українських біженців у Берліні (gettyimages.com)

Українці їдуть до Німеччини повторно

За словами Ростислава Сукенника, частина біженців приїжджають до Німеччини повторно після повернення до України.

"Є, наприклад, ті, хто вже був тут і повернувся до України, а тепер знову повернувся до Німеччини. Німці називають це сезонним, на зимівлю. Тобто, коли погіршується ситуація в Україні, є люди, які приїжджають на зимово-весняний період перебути труднощі за кордоном, що теж є цілком нормальним явищем", – зазначив голова Об’єднання українських організацій Німеччини.

Українські біженці обирають Німеччину завдяки якісній системі соціального захисту, припускає Ростислав Сукенник.

За його словами, більшість українців залучені в різні види діяльності: волонтерство, постійну роботу на території Німеччини, навчання, допомогу іншим.

Фото: Мітинг на підтримку України у Німеччині (gettyimages.com)

До Німеччини переїжджають молоді біженці із Польщі

Про нову тенденцію міграції українських біженців йшлося у нещодавньому дослідженні міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету. Серед найпоширеніших причин переїзду з Польщі до Німеччини учасники опитування назвали кращі соціальні виплати, пропозиції роботи з вищою зарплатою та можливість заощаджувати.

Водночас дослідження показало, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) – люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент був віком 36-45 років. Середній вік українських біженців, що виїхали з Німеччини до Польщі, складає 35 років. Лише 2% опитаних були непрацездатного віку.