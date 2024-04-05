У яких землях Німеччини приймають українських біженців у квітні: адреси

До Німеччини щомісяця приїжджають тисячі біженців із України. Частина земель приймають новоприбулих, в інших вільного соціального житла вже немає.

Куди можна їхати біженцям у Німеччині та які табори первинного прийому відкриті, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki

У столиці Німеччини та у семи федеральних землях станом на 31 березня були відкриті такі прийомні пункти для біженців з України:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому, звідки розподіляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита, всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Із приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише інші федеральні землі, зокрема у Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль слід паркувати за межами території приймального пункту. У таборі не приймають домашніх тварин більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – відкритий, але розподіляє в інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. З квітня 2024 року табір не приймає з домашніми тваринами.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – відкритий, але розподіляє в інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії. Тих, хто приїжджає з домашніми тваринами, просять їх кудись віддати, подальший розподіл із тваринами неможливий.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно і без автомобіля, у Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрінгія:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Шлезвіг-Гольштейн

Ноймюнстер (Haart 148, 24359 Neumünster) – табір приймає та розподіляє до інших прийомних пунктів;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24598 Boostedt) – приймає з свійськими тваринами, у тому числі великими собаками;

Зет (Hauptstraße 100, 23845 Seeth) – біженців приймають із домашніми тваринами, зокрема великими собаками.

Умови для біженців у всіх таборах приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Міняти приймальні пункти за власним бажанням не можна. У біженців є одна можливість зареєструватись – після цього в іншому місці не приймуть. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.