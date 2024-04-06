Германия готовит специальные банковские карты для беженцев: в чем их особенность

Три парламентские группы правительственной коалиции согласовали законопроект о введении специальных карт, который будет вынесен на голосование в нижней палате после того, как Партия зеленых приняла решение поддержать его после нескольких месяцев переговоров.

Ключевыми особенностями новой карты станут контроль за тратами для просителей убежища и предотвращение денежных переводов за границу. В правительстве канцлера Олафа Шольца считают, что новый вид карты станет действенным инструментом для сокращения денежных пособий.

Отмечается, что некоторые земли Германии уже самостоятельно запустили подобные карты для покупок, и активно настаивали на создании общенациональной правовой базы для их введения.