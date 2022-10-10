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Німеччина готова витратити 96 млрд євро для зниження цін на енергоносії

Фото: Німеччина готова витратити 96 млрд євро для зниження цін на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина планує терміново виділити 96 мільярдів євро, щоб компенсувати споживачам зростання цін на газ та інші енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Берлін підтримав пропозиції спеціальної експертної комісії щодо надання домогосподарствам, малому та середньому бізнесу одноразового платежу у розмірі місячного рахунку за газ цього року, а також затвердив механізм обмеження цін з березня та працює над їх реалізацією.

У разі ухвалення план буде сплачено за рахунок пакету допомоги у розмірі 200 мільярдів євро, про який уряд канцлера Олафа Шольца оголосив минулого місяця, і який спрямований на зниження темпів зростання цін на енергоносії.

Пакет допомоги фінансуватиметься коштом додаткових кредитів. Гроші будуть надані за рахунок реактивації Фонду економічної стабілізації, створеного у 2020 році для порятунку авіакомпанії Lufthansa під час пандемії.

Раніше повідомлялося, що газові сховища Німеччини заповнені більш ніж на 92% від місткості.

Також ми писали, що Німеччина підписала контракти на постачання зрідженого природного газу під час візиту канцлера Олафа Шольца до країн Перської затоки.

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