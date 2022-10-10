Німеччина готова витратити 96 млрд євро для зниження цін на енергоносії

Німеччина планує терміново виділити 96 мільярдів євро, щоб компенсувати споживачам зростання цін на газ та інші енергоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Берлін підтримав пропозиції спеціальної експертної комісії щодо надання домогосподарствам, малому та середньому бізнесу одноразового платежу у розмірі місячного рахунку за газ цього року, а також затвердив механізм обмеження цін з березня та працює над їх реалізацією.
У разі ухвалення план буде сплачено за рахунок пакету допомоги у розмірі 200 мільярдів євро, про який уряд канцлера Олафа Шольца оголосив минулого місяця, і який спрямований на зниження темпів зростання цін на енергоносії.
Пакет допомоги фінансуватиметься коштом додаткових кредитів. Гроші будуть надані за рахунок реактивації Фонду економічної стабілізації, створеного у 2020 році для порятунку авіакомпанії Lufthansa під час пандемії.
Раніше повідомлялося, що газові сховища Німеччини заповнені більш ніж на 92% від місткості.
Також ми писали, що Німеччина підписала контракти на постачання зрідженого природного газу під час візиту канцлера Олафа Шольца до країн Перської затоки.
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