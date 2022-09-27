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Рекордні запаси на зиму: рівень у газових сховищах Німеччини перевищив 90%

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Берлін, Вівторок 27 вересня 2022 15:56
Рекордні запаси на зиму: рівень у газових сховищах Німеччини перевищив 90% Фото: газові сховища Німеччини заповнені на 90%
Автор: Олександр Білоус

Газові сховища Німеччини 27 вересня заповнені на 91,32% від місткості. Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) повідомило про зростання в порівнянні з 91,02%, про які повідомлялося днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Bundesnetzagentur заявило, що витоки у двох російських газопроводах, що проходять дном Балтійського моря біля Швеції та Данії, не вплинули на безпеку поставок.

Витоку в російських газопроводах

Європейські країни розслідують витоки в непрацюючих газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які опинилися в центрі енергетичної кризи після вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що витік був викликаний диверсією.

"Сьогодні ми зіткнулися з актом диверсії, ми не знаємо всіх подробиць того, що сталося, але ясно бачимо, що це акт диверсії, пов'язаний із черговим етапом ескалації ситуації в Україні", - сказав Моравецький під час відкриття нового трубопроводу між Норвегією та Польщею.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна виключати диверсії. "Йдеться про три витоки з деякою відстанню між ними, тому складно уявити, що це збіг", - сказала вона.

Жодному з цих трубопроводів газ до Європи не надходив у той час, коли було виявлено витоку, але ці інциденти зруйнували всі надії, що залишилися, на те, що Європа зможе отримувати газ по "Північному потоку-1" до настання зими.

Хоча жоден із них не працював, в обох трубопроводах, як і раніше, знаходився газ під тиском.

Диверсія на газопроводах

"Є деякі ознаки того, що це навмисна шкода", - сказало джерело в європейській безпеці, додавши, що ще зарано робити висновки. "Ви маєте запитати: хто отримає вигоду?".

Друге європейське джерело, коли його запитали, чи є конкретні дані, що вказують на диверсію, сказало: "Поки що не конкретно, але здається, що такий збій тиску може статися тільки тоді, коли труба повністю перерізана. Що значною мірою говорить саме за себе" .

Нагадаємо, морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" невдовзі після того, як 26 вересня було виявлено витік на трубопроводі "Північний потік-2", що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

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