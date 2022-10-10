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Германия готова потратить 96 млрд евро для снижения цен на энергоносители

Фото: Германия готова потратить 96 млрд евро для снижения цен на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия планирует в срочном порядке выделить 96 миллиардов евро, чтобы компенсировать потребителям рост цен на газ и другие энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Берлин поддержал предложения специальной экспертной комиссии о предоставлении домохозяйствам, малому и среднему бизнесу единовременного платежа в размере месячного счета за газ в этом году, а также утвердил механизм ограничения цен с марта, и работает над их реализацией.

В случае принятия, план будет оплачен за счет пакета помощи в размере 200 миллиардов евро, о котором правительство канцлера Олафа Шольца объявило в прошлом месяце, и который направлен на снижение темпов роста цен на энергоносители.

Пакет помощи будет финансироваться за счет дополнительных кредитов. Деньги будут предоставлены за счет реактивации Фонда экономической стабилизации, который был создан в 2020 году для спасения авиакомпании Lufthansa во время пандемии.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии заполнены более, чем на 92% от вместимости.

Также мы писали, что Германия подписала контракты на поставку сжиженного природного газа в ходе визита канцлера Олафа Шольца в страны Персидского залива.

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