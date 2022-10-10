Германия готова потратить 96 млрд евро для снижения цен на энергоносители

Германия планирует в срочном порядке выделить 96 миллиардов евро, чтобы компенсировать потребителям рост цен на газ и другие энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Берлин поддержал предложения специальной экспертной комиссии о предоставлении домохозяйствам, малому и среднему бизнесу единовременного платежа в размере месячного счета за газ в этом году, а также утвердил механизм ограничения цен с марта, и работает над их реализацией.

В случае принятия, план будет оплачен за счет пакета помощи в размере 200 миллиардов евро, о котором правительство канцлера Олафа Шольца объявило в прошлом месяце, и который направлен на снижение темпов роста цен на энергоносители.

Пакет помощи будет финансироваться за счет дополнительных кредитов. Деньги будут предоставлены за счет реактивации Фонда экономической стабилизации, который был создан в 2020 году для спасения авиакомпании Lufthansa во время пандемии.