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Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після удару РФ по "Охматдиту"

Фото: міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після сьогоднішнього ракетного удару Росії по лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час. Наступний рятувальний рейс стартує в середу", - написав німецький міністр.

Він зазначив, що цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню російський диктатор Володимир Путін укотре показав, що він воєнний злочинець.

Ракетний удар РФ по "Охматдиту"

Сьогодні вранці, 8 липня, російські терористи завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки ворога загинули дві людини.

Також відомо про понад 50 поранених. Більшість із них - лікарі.

Детальніше про наслідки ракетного удару РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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