Германия готова принять на лечение украинских детей после удара РФ по "Охматдету"

Германия готова принять на лечение украинских детей после сегодняшнего ракетного удара России по больнице "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха.
"Я пообещал министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко, что мы примем больных детей, нуждающихся в помощи, в любое время. Следующий спасательный рейс стартует в среду", - написал немецкий министр.
Он отметил, что целенаправленным нападением на детскую больницу российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал, что он военный преступник.
Сегодня утром, 8 июля, российские террористы нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки врага погибли два человека.
Также известно более 50 раненых. Большинство из них - врачи.
Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.
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