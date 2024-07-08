Германия готова принять на лечение украинских детей после удара РФ по "Охматдету"

"Я пообещал министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко, что мы примем больных детей, нуждающихся в помощи, в любое время. Следующий спасательный рейс стартует в среду", - написал немецкий министр.

Он отметил, что целенаправленным нападением на детскую больницу российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал, что он военный преступник.