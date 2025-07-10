Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц

Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Мы готовы приобрести у США дополнительные системы Patriot, чтобы предоставить их Украине", - сказал Мерц во время брифинга после Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Patriot для Украины

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины.

По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.