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Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц

Четверг 10 июля 2025 16:02
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Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Мы готовы приобрести у США дополнительные системы Patriot, чтобы предоставить их Украине", - сказал Мерц во время брифинга после Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Patriot для Украины

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины.

По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.

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