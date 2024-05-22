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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених активів РФ, - Reuters

Німеччина, Середа 22 травня 2024 22:42
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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених активів РФ, - Reuters Фото: Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених активів РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина відкрита для використання доходів від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього", - повідомило джерело агентства у Міністерстві фінансів Німеччини.

При цьому Німеччина готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького Міністерства фінансів, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Reuters зазначає, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 в Італії, на яку запрошено також й Україну.

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Повна конфіскація активів поки що не розглядається. Натомість країни Заходу пропонують використовувати отриманий від них прибуток для допомоги Україні.

Нещодавно повідомлялося, що бельгійський депозитарій Euroclear ухвалить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України вже найближчими тижнями.

До того ж 21 травня Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

А міністр фінансів США Джанет Єллен пропонує передати Україні 50 млрд доларів у кредит із заморожених активів Росії.

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