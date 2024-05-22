Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ, - Reuters
Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, мы точно открыты до этого", - сообщил источник агентства в Министерстве финансов Германии.
При этом Германия готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого Министерства финансов, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.
Reuters отмечает, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Италии, на которую приглашена также и Украина.
Замороженные активы РФ
Напомним, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Полная конфискация активов пока не рассматривается. В то же время страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.
Недавно сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.
К тому же 21 мая Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.
А министр финансов США Джанет Йеллен предлагает передать Украине 50 млрд долларов в кредит из замороженных активов России.
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