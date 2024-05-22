Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ, - Reuters

Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, мы точно открыты до этого", - сообщил источник агентства в Министерстве финансов Германии.

При этом Германия готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого Министерства финансов, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.

Reuters отмечает, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Италии, на которую приглашена также и Украина.