UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина, Франція та Японія: звідки українці найчастіше завозили б/у авто минулого року

Фото: в Україну у січні завезли на 64% менше б/у авто ніж торік (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Українці у 2022 році завезли на територію країни близько 250 тисяч уживаних машин. Порівняно з попереднім, 2021 роком, попит на б/у автомобілі знизився на 38%, а їх митна вартість - на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Минулого року найбилішу кількість уживаних авто було завезено з Німеччини - понад 142,5 тисячі авто на суму 729,3 мільйонів доларів. На другому місці опинилась Франція - було ввезено 41,1 тисячі машин на суму в 131,5 мільйон доларів.

Третьою за кількістю авто була Японія - 34 тисячі машин, митна вартість яких становила майже 377 мільйонів доларів.

Четвертий результат у США - 33,9 тисячі авто на суму в 468 мільйонів доларів. Замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тисяч легкових авто на суму в 172 мільйонів доларів.

Також кількість ввезених вживаних авто в Україну у січні 2023 року значно знизилась у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробляхиавто из ЕС