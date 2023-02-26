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Германия, Франция и Япония: откуда украинцы чаще всего завозили б/у авто в прошлом году

Фото: в Украину в январе завезли на 64% меньше б/у авто, чем в прошлом году (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Украинцы в 2022 году завезли на территорию страны около 250 тысяч подержанных машин. По сравнению с предыдущим, 2021 годом, спрос на б/у автомобили снизился на 38%, а их таможенная стоимость – на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

В прошлом году самое большое количество подержанных авто было завезено из Германии - более 142,5 тысячи авто на сумму 729,3 миллиона долларов. На втором месте оказалась Франция - было ввезено 41,1 тысячи машин на сумму в 131,5 миллиона долларов.

Третьей по количеству авто была Япония - 34 тысячи машин, таможенная стоимость которых составляла почти 377 миллионов долларов.

Четвертый результат в США - 33,9 тысячи авто на сумму в 468 миллионов долларов. Замыкает лидерскую пятерку Польша, с результатом 26 тысяч легковых автомобилей на сумму в 172 миллиона долларов.

Также количество ввозимых подержанных авто в Украину в январе 2023 значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.

К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Действие" без пластикового аналога.

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