Германия разрешила Израилю применять ударные дроны Heron против боевиков ХАМАС

Германия разрешила армии Израиля использовать два ударные беспилотника Heron TP для нанесения ударов по боевикам группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее Германия арендовала пять таких дронов у израильского производителя оружия IAI, причем два из них все еще находятся в Израиле для обучения группы пилотов.

По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус в среду одобрил просьбу Израиля об использовании дронов. После ударов боевиков ХАМАС 16 немецких пилотов, которые проходили обучение пилотированию беспилотников, вернулись домой.

Источник в министерстве обороны Германии также отметил, что Израиль отправил запрос на передачу бронежилетов, медицинского оборудования, а также на лечение раненых в немецких больницах.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

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