Німеччина допоможе Україні впоратися з дефіцитом оборонного бюджету

Радник Мерца зазначив, що зараз саме Німеччина є найбільшим фінансовим донором України. Водночас за весь період повномасштабної війни, який триває вже 4,5 року, країна посідає друге місце за обсягом допомоги після США.

За його словами, підтримка українських Сил оборони відповідає не лише зобов'язанням Берліна перед Україною, а й власним національним інтересам Німеччини.

"Ми маємо нести цей тягар. Якщо цього не робити проблеми будуть просто величезними", - пояснив він.

Зауттер також наголосив на критичному значенні подальшої допомоги Україні, попередивши про серйозні наслідки у разі її припинення.

На його переконання, підтримка України є абсолютно життєво важливою складовою.

"Якщо ця підтримка припиниться - чи то з політичних, чи то з фінансових причин - Україна опиниться перед величезною проблемою. Ми всі переконані, що це буде величезна проблема", - підкреслив він.

Радник Мерца додав, що потреби України залишаються значними, тому європейські партнери продовжують шукати додаткові джерела фінансування.

"Але ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми", - заявив він.