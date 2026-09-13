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Німеччина допоможе Україні впоратися з дефіцитом оборонного бюджету

10:37 13.09.2026 Нд
2 хв
Берлін не збирається ігнорувати цю проблему
aimg Юлія Капітонова
Фото: Фрідріх Мерц, канцлер ФРН (Getty Images)

Команда німецького канцлера Фрідріха Мерца готова покрити зростання оборонних витрат України, а також закликає інших союзників Києва долучитися до цього процесу.

Про це заявив радник канцлера ФРН з питань безпеки Гюнтер Зауттер на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

Радник Мерца зазначив, що зараз саме Німеччина є найбільшим фінансовим донором України. Водночас за весь період повномасштабної війни, який триває вже 4,5 року, країна посідає друге місце за обсягом допомоги після США.

За його словами, підтримка українських Сил оборони відповідає не лише зобов'язанням Берліна перед Україною, а й власним національним інтересам Німеччини.

"Ми маємо нести цей тягар. Якщо цього не робити проблеми будуть просто величезними", - пояснив він.

Зауттер також наголосив на критичному значенні подальшої допомоги Україні, попередивши про серйозні наслідки у разі її припинення.

На його переконання, підтримка України є абсолютно життєво важливою складовою.

"Якщо ця підтримка припиниться - чи то з політичних, чи то з фінансових причин - Україна опиниться перед величезною проблемою. Ми всі переконані, що це буде величезна проблема", - підкреслив він.

Радник Мерца додав, що потреби України залишаються значними, тому європейські партнери продовжують шукати додаткові джерела фінансування.

"Але ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН на місцевих виборах може з часом вплинути на допомогу Україні та українцям у Німеччині.

Зі схожим попередженням також раніше виступив сам Фрідріх Мерц.

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