Германия поможет Украине справиться с дефицитом оборонного бюджета

Советник Мерца отметил, что сейчас именно Германия является крупнейшим финансовым донором Украины. В то же время за весь период полномасштабной войны, который длится уже 4,5 года, страна занимает второе место по объему помощи после США.

По его словам, поддержка Сил обороны Украины отвечает не только обязательствам Берлина перед Украиной, но и собственным национальным интересам Германии.

"Мы должны нести это бремя. Если этого не делать, проблемы будут просто огромными", - пояснил он.

Зауттер также отметил критическое значение дальнейшей помощи Украине, предупредив о серьезных последствиях в случае ее прекращения.

По его убеждению, поддержка Украины является жизненно важной составляющей.

"Если эта поддержка прекратится - будь то по политическим или финансовым причинам - Украина окажется перед огромной проблемой. Мы все убеждены, что это будет огромная проблема", - подчеркнул он.

Советник Мерца добавил, что потребности Украины остаются значительными, поэтому европейские партнеры продолжают искать дополнительные источники финансирования.

"Но мы знаем, что, к сожалению, сейчас все еще существуют дополнительные потребности. Вместе мы работаем над поиском решения этой проблемы", - заявил он.