Німеччина більше не живе в мирі, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у Німеччині більше не може бути й мови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Німецький чиновник пояснив, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру і мережі, країна перестала жити в мирних умовах.
"Ми не воюємо, але й не живемо в мирі", - заявив Мерц підприємцям на саміті Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.
Канцлер не назвав має винних, але перерахував спектр ворожих дій, які його турбують.
"Прольоти дронів, шпигунство, убивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російського ГРУ - ред.), масові погрози окремим публічним діячам не тільки в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах. Щоденні акти саботажу. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки", - сказав Мерц.
Також він додав, що проблема зачепила не тільки держструктури, а й бізнес.
"Підозрюю, що, мабуть, кожен другий у цій залі хоча б раз зазнавав атак на свої мережі передачі даних та інфраструктуру", - додав німецький канцлер.
Невідомі дрони в Німеччині і не тільки
Нагадаємо, що після інциденту з дронами в Данії, невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилила захист від дронів.
Крім того, днями глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що два російські супутники активно супроводжують німецькі, що створює потенційну загрозу для їх роботи.