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Німеччина більше не співпрацює із РФ і швидко до цього адаптувалася, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"24 лютого 2022 року ми зіткнулися зі зміною епох, і Німеччина швидко адаптувалася до цієї нової реальності. Реальності, де ми вже не співпрацюємо з Росією", - заявив Шольц журналістам напередодні своєї поїздки Латинською Америкою.

Канцлер Німеччини також наголосив, що країна більше не залежить від російського газу, нафти та вугілля. За його словами, країна змогла трансформувати енергетику протягом кількох місяців, але вона й надалі продовжує працювати над скороченням односторонньої залежності економіки.

Раніше Шольц пообіцяв повернутися до економічного співробітництва з Москвою , якщо війна в Україні закінчиться.

Також канцлер Німеччини зазначив, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їх переговорів.

Також Шольц наголошує, що незважаючи на це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.

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Олаф ШольцРосійська Федерація