Німеччина більше не співпрацює із РФ і швидко до цього адаптувалася, - Шольц

Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Німеччини.