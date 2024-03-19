UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина анонсує новий пакет допомоги. Пісторіус відповів, чи очікувати на ракети Taurus

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 19 березня, Німеччина оголосить новий пакет військової допомоги Україні. Втім, очікувати на інформацію щодо ракет Taurus не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час розмови з кореспондентом "Радіо Свобода".

Пісторіус наголосив важливості на досягненні стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням". За його словами, Берлін планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку. 

"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне, це постійне постачання боєприпасів", - заявив міністр. 

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він відповів: "Ні, про це нема новин". 

Taurus для України

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати поставку далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Водночас одним із головних противників передачі є канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На початку березня повідомлялося, що опозиційна фракція ХДС/ХСС хоче знову винести на розгляд Бундестагу проєкт резолюції із закликом до уряду передати Україні далекобійні ракети Taurus. Втім, голосування вкотре було провалено

Зазначимо, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Зокрема, не виключений варіант, що Німеччина може передати ракети Taurus Великій Британії, а та, у свою чергу, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні