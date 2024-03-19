Німеччина анонсує новий пакет допомоги. Пісторіус відповів, чи очікувати на ракети Taurus

Пісторіус наголосив важливості на досягненні стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням". За його словами, Берлін планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне, це постійне постачання боєприпасів", - заявив міністр.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він відповів: "Ні, про це нема новин".

Taurus для України

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати поставку далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Водночас одним із головних противників передачі є канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На початку березня повідомлялося, що опозиційна фракція ХДС/ХСС хоче знову винести на розгляд Бундестагу проєкт резолюції із закликом до уряду передати Україні далекобійні ракети Taurus. Втім, голосування вкотре було провалено.

Зазначимо, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Зокрема, не виключений варіант, що Німеччина може передати ракети Taurus Великій Британії, а та, у свою чергу, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.