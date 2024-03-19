RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия анонсирует новый пакет помощи. Писториус ответил, ожидать ли ракеты Taurus

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 марта, Германия объявит новый пакет военной помощи Украине. Впрочем, ожидать информацию о ракетах Taurus не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса во время разговора с корреспондентом "Радио Свобода".

Писториус отметил важность достижения устойчивой поддержки Украины, что является "ежедневной задачей". По его словам, Берлин планирует расширить сотрудничество с Польшей, в частности в производстве боеприпасов, а также дать возможность Украине понять, что она и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку. 

"Прогресс есть в направлении боеприпасов. С одной стороны благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное, это постоянные поставки боеприпасов", - заявил министр. 

В то же время на вопрос, может ли Украина рассчитывать на новости о Taurus, он ответил: "Нет, об этом нет новостей". 

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставку дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. В то же время одним из главных противников передачи является канцлер Германии Олаф Шольц.

В начале марта сообщалось, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС хочет снова вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом к правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Впрочем, голосование еще раз было провалено.

Отметим, что Великобритания готова помочь Германии преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В частности, не исключен вариант, что Германия может передать ракеты Taurus Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине