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Петиция о сохранении Атрошенко в должности мэра Чернигова набрала необходимые 25 тысяч голосов

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Пятница 16 сентября 2022 13:41
Петиция о сохранении Атрошенко в должности мэра Чернигова набрала необходимые 25 тысяч голосов Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook com/AtroshenkoVladislav)
Автор: Юлия Бойко

Петиция в поддержку мэра Чернигова Владислава Атрошенко собрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Так, согласно тексту петиции, горожане уверены, что городом должен руководить избранный мэр, а не назначенный чиновник.

"Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, как Чернигов, городов. Это требует общества. политические интриги подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральные и местные власти совместно должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство", - говорится в тексте.

Петиция о сохранении Атрошенко в должности мэра Чернигова набрала необходимые 25 тысяч голосов

Поводом для представления петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом. Автор петиции, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако поблагодарил украинцев за поддержку петиции.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов - это более чем мощный сигнал к центральным властям о важных вещах. О том, что Черниговская община возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Общество возмущено, что отбив нападение рашистов, вынуждено отражать нападения "чекистов", которые с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там очень самостоятельное местное самоуправление", - написал Ломако.

Напомним, утром 15 сентября представители НАПК вручили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко админпротокол. Претензии к нему заключаются в том, что водитель городского головы Чернигова на автомобиле семьи Владислава Атрошенко пересек украинскую границу и вернулся.

При этом официальные структуры не отрицают, что водитель Атрошенко имел все разрешения на временный выезд из Украины и законов не нарушал.

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