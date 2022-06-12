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Никуда не исчезнет после войны: Боррель поддержал призыв Макрона "не унижать Россию"

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Брюссель, Воскресенье 12 июня 2022 23:28
Никуда не исчезнет после войны: Боррель поддержал призыв Макрона "не унижать Россию" Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

После войны ЕС должен будет научиться сосуществовать с Россией. Для этого Европе нужно определить четкий план контактов..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.в интервью для официального журнала ЕС.

Боррель поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

"Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", - заявил он.

При этом он отметил, что каналы связи с Россией никогда не закрывались.

"Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника Генерального секретаря ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Мы должны продолжать переговоры с Россией", - сказал Боррель.

Напомним, недавно французский лидер Эмануэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.

После чего глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для мирового сообщества важно поставить Россию на место. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также резко ответил на призыв Макрона.

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