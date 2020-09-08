Никто не может учить Украину, как проводить административную реформу, - Кулеба

Административная реформа является внутренним вопросом Украины. Ни одна страна мира не может вмешиваться в этот вопрос.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Бухарест, передает корреспондент РРБК-Украина.

Он отметил, что консультации с соседними странами проводились, и реформа проводится с учетом европейских стандартов и интересов национальных меньшинств.

"Что касается административной реформы, это внутренний вопрос Украины, ни одна страна мира не будет нас учить, как проводить административную реформу в стране", - сказал Кулеба.

В то же время, Кулеба добавил, что закон о языке Украина не будет меняться, так как он соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

"Мы не планируем больше менять этот закон (об образовании - ред.), но мы заинтересованы имплементировать этот закон, чтобы интересы Украины и, конкретно в этом случае, интересы Румынии были защищены", - сказал он.

Ранее в материале РБК-Украина "Мова вместо языка: почему в Раде возник скандал из-за украинского в школах", сообщалось, что в связи с полным переходом обучения на украинский язык, Венгрия и Румыния выступали с критикой украинского правительства.

Также сообщалось, что Болгария ожидает сохранения целостности Болградского района Одесской области в связи с административной реформой.

Как сообщал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, реформа децентрализации в Украине завершиться проведением местных выборов.