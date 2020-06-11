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Реформа децентрализации закончится местными выборами, - Шмыгаль

Новости » Политика     11.06.2020 - 14:25
Реформа децентрализации закончится местными выборами, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Реформу планируется завершить в этом году

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами. Пока ведется дискуссия по формированию районов.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что реформе децентрализации дали новый толчок. По состоянию на сейчас власть завершила формирование перспективного плана общин всей Украины.

"Сегодня мы ведем дискуссию по формированию районов. Это будет этапом завершения основного процесса реформы децентрализации. Эта реформа даст толчок для территориального и административного развития общин. Эта реформа будет завершена в этом году осенью путем проведения местных выборов", - сказал глава правительства.

Он ожидает, что реформа децентрализации будет самой успешной в Украине.

Напомним, 27 мая КМУ завершил один из этапов реформы децентрализации - были утверждены перспективные планы формирования общин в последних трех областях.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль также анонсировал, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы до июля.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныдецентрализация властиДенис Шмыгаль
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