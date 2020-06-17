ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района

Новости » Политика     17.06.2020 - 19:37
Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района
Фото: Румен Радев (facebook com President bg)

Президент Болгарии заявил о заинтересованности в развитии отношений с болгарской общиной в Украине

Президент Болгарии Румен Радев ожидает, что целостность исторического Болградского региона будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине. При этом он подчеркнул заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского президента.

В свою очередь посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заверил, что административная реформа в стране не повлияет на целостность Болградского региона, и он будет сохранен.

Кроме того, Болгария и Украина имеют общую заинтересованность в реализации проектов в области экономики и инфраструктуры.

Напомним, 20 мая правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием данной декларации болгарским правительством.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины БолгарияОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь