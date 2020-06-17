Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района

Фото: Румен Радев (facebook com President bg)

Президент Болгарии заявил о заинтересованности в развитии отношений с болгарской общиной в Украине

Президент Болгарии Румен Радев ожидает, что целостность исторического Болградского региона будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине. При этом он подчеркнул заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского президента.

В свою очередь посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заверил, что административная реформа в стране не повлияет на целостность Болградского региона, и он будет сохранен.

Кроме того, Болгария и Украина имеют общую заинтересованность в реализации проектов в области экономики и инфраструктуры.

Напомним, 20 мая правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием данной декларации болгарским правительством.

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Автор: РБК-Украина