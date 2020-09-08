Ніхто не може вчити Україну, як проводити адміністративну реформу, - Кулеба

Адміністративна реформа є внутрішнім питанням України. Жодна країна світу не може втручатися в це питання.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Бухарест, передає кореспондент РРБК-Україна.

Він зазначив, що консультації з сусідніми країнами проводилися, і реформа проводиться з урахуванням європейських стандартів та інтересів національних меншин.

"Що стосується адміністративної реформи, це внутрішнє питання України, жодна країна світу не буде нас вчити, як проводити адміністративну реформу в країні", - сказав Кулеба.

У той же час, Кулеба додав, що закон про мову Україна не буде мінятися, так як він відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

"Ми не плануємо більше змінювати цей закон (про освіту - ред.), але ми зацікавлені імплементувати цей закон, щоб інтереси України і конкретно у цьому випадку, інтереси Румунії були захищені", - сказав він.

Раніше в матеріалі РБК-Україна "Мова замість мови: чому в Раді виник скандал через українську в школах", повідомлялося, що у зв'язку з повним переходом навчання на українську мову, Угорщина і Румунія виступали з критикою українського уряду.

Також повідомлялося, що Болгарія очікує збереження цілісності Болградського району Одеської області у зв'язку з адміністративною реформою.

Як повідомляв раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, реформа децентралізації в Україні завершитися проведенням місцевих виборів.