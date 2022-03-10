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Под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (видео)

Новина українською →
Киевская область, Четверг 10 марта 2022 21:45
Под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (видео) Российский танк Т-72
Автор: Татьяна Самарук

В селе Мокрец Киевской области украинские военные обезвредили оккупантов в бою и показали новые трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, в результате боя украинская армия уничтожила вражескую технику и получила трофеи.

Российские оккупанты потеряли 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ.

Также украинские военные взяли трофеи:

  • 7 танков Т-72;
  • 1 БРМ.


Ранее мы сообщали, что в Черниговской области украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК.

Также мы писали, что украинские военные в спецоперации захватили российский "Панцирь".

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