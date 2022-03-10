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Ніхто не відправить на фронт непідготовлених людей, - Резніков

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Четвер 10 березня 2022 22:19
Ніхто не відправить на фронт непідготовлених людей, - Резніков Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних (t.me.OP.UA)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 15-й день руйнує українські міста. Однак, Україна дає потужну та гідну відсіч окупантам. Зараз у країні оголошено воєнний стан та мобілізацію, але Україна відправляти на фронт непідготовлених людей не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Олексія Резнікова.

Зокрема, усім чоловікам потрібно бути на зв'язку зі своїми військкоматами, але відправляти на фронт усіх підряд Міноборони не збирається.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни та повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцеперебування.

"Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії й відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу! Наша армія зупиняє більш численного ворога завдяки тому, що вона вмотивована, краще навчена та озброєна", - сказав Резніков.

Раніше ми повідомляли, що Резніков заявив, що росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло військових.

Також ми писали, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

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Олексій Резніков
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