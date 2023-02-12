UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-глава МЗС Кіпру Хрістодулідес переміг на президентських виборах

Фото: екс-міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідес (facebook.com/christodoulides)
Автор: РБК-Україна

Колишній міністр закордонних справ Нікос Хрістодулідес у другому турі президентських виборів Кіпру випередив свого суперника від лівих партій, дипломата Андреаса Мавройянніса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

За підрахунком 100% бюлетенів, Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним переговорником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН - 48,09%.

Христодулідес стане восьмим президентом середземноморської держави.
Він вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та працюватиме над відновленням заплямованого корупційними скандалами іміджу країни.

Кіпр був розділений після турецького вторгнення в 1974 році. Останній раунд мирних переговорів щодо возз’єднання Кіпру провалився в середині 2017 року. Христодулідес каже, що хоче відновити переговори, але вважає за необхідне переглянути регуляторні рамки ООН, запропоновані у 2017 році.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів Кіпру безумовним лідером став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс. Консервативний політик отримав 32,04% голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Кипр