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Экс-глава МИД Кипра Христодулидес победил на президентских выборах

Фото: экс-министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес (facebook.com/christodoulides)
Автор: РБК-Украина

Бывший министр иностранных дел Никос Христодулидес во втором туре президентских выборов Кипра опередил своего соперника от левых партий, дипломата Андреаса Мавройянниса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

По подсчету 100% бюллетеней, Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, бывший главный переговорщик на мирных переговорах с турками-киприотами и бывший постоянный представитель Кипра в ООН - 48,09%.

Христодулидес станет восьмым президентом средиземноморского государства.
Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.

Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году. Последний раунд мирных переговоров по воссоединению Кипра провалился в середине 2017 года. Христодулидес говорит, что хочет возобновить переговоры, но считает необходимым пересмотреть регуляторные рамки ООН, предложенные в 2017 году.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов Кипра безусловным лидером стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодолидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов.

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Кипр