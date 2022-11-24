У Нікополі та Кривому Розі без світла залишаються об'єкти критичної інфраструктури

У Дніпропетровській області об‘єкти критичної інфраструктури вже з електрикою, за винятком Кривого Рогу та Нікополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Станом на цю хвилину зі світлом - 25% мешканців нашого регіону. Об‘єкти критичної інфраструктури в області - з електрикою. Виняток - Кривий Ріг та Нікополь", - написав Лукашук.
Повідомляється, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
За словами голови, протягом дня ворожих обстрілів в області не зафіксовано. Дніпропетровщина поступово оговтується від наслідків вчорашніх ракетних атак по Україні.
"З п‘яти водоканалів, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді, наразі чотири забезпечують мешканців області водою в повному обсязі. Роботи тривають лише на одному з наших об‘єктів: електроенергія там вже є, нині система заповнюється водою", - додав Лукашук.
Нагадаємо, сьогодні в Україні після знеструмлення, що сталося внаслідок ракетних ударів, подали електрику в усі області. Найпершими заживили об'єкти критичної інфраструктури.
Додамо, станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів.
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