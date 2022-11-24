У Нікополі та Кривому Розі без світла залишаються об'єкти критичної інфраструктури

"Станом на цю хвилину зі світлом - 25% мешканців нашого регіону. Об‘єкти критичної інфраструктури в області - з електрикою. Виняток - Кривий Ріг та Нікополь", - написав Лукашук.

Повідомляється, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

За словами голови, протягом дня ворожих обстрілів в області не зафіксовано. Дніпропетровщина поступово оговтується від наслідків вчорашніх ракетних атак по Україні.

"З п‘яти водоканалів, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді, наразі чотири забезпечують мешканців області водою в повному обсязі. Роботи тривають лише на одному з наших об‘єктів: електроенергія там вже є, нині система заповнюється водою", - додав Лукашук.