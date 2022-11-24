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Електрику подали до всіх областей України після масованих ударів, - ОП

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 14:51
Електрику подали до всіх областей України після масованих ударів, - ОП Фото: 24 листопада електрику подали до всіх областей України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні після знеструмлення, що сталося внаслідок ракетних ударів, подали електрику у всі області. Найпершими заживили об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Електрика подана до всіх областей України! Перше що було заживлено - об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Внаслідок чого без світла опинилася більша частина країни, загинули десятеро людей, а поранення отримали 55.

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