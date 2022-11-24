В Никополе и Кривом Роге без света остаются объекты критической инфраструктуры

"По состоянию на эту минуту со светом - 25% жителей нашего региона. Объекты критической инфраструктуры в области - с электричеством. Исключение - Кривой Рог и Никополь", - написал Лукашук.

Сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

По словам главы, в течение дня вражеских обстрелов в области не зафиксировано. Днепропетровская область постепенно приходит в себя от последствий вчерашних ракетных атак по Украине.

"Из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету, сейчас четыре снабжают жителей области водой в полном объеме. Работы продолжаются только на одном из наших объектов: электроэнергия там уже есть, сейчас система заполняется водой", - добавил Лукашук.