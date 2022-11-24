В Никополе и Кривом Роге без света остаются объекты критической инфраструктуры

В Днепропетровской области объекты критической инфраструктуры уже с электричеством, за исключением Кривого Рога и Никополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"По состоянию на эту минуту со светом - 25% жителей нашего региона. Объекты критической инфраструктуры в области - с электричеством. Исключение - Кривой Рог и Никополь", - написал Лукашук.
Сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.
По словам главы, в течение дня вражеских обстрелов в области не зафиксировано. Днепропетровская область постепенно приходит в себя от последствий вчерашних ракетных атак по Украине.
"Из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету, сейчас четыре снабжают жителей области водой в полном объеме. Работы продолжаются только на одном из наших объектов: электроэнергия там уже есть, сейчас система заполняется водой", - добавил Лукашук.
Напомним, сегодня в Украине после обесточения, которое произошло в результате ракетных ударов, подали электричество во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.
Добавим, по состоянию на 19:00 24 ноября в Украине электроэнергией обеспечили 50% потребителей.
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