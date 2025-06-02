У Нікополі росіяни вдарили по рятувальниках, а потім - по медиках (фото)

Згідно з даними ДСНС, внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття в якому перебували фахівці.

"Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування", - додає ДСНС.

Ілюстративне фото: у Нікополі росіяни вдарили по рятувальниках, а потім - по медиках (Facebook-сторінку ексголови ДСНС Сергія Крука)

Після обстрілу рятувальники доправили двох постраждалих до лікувального закладу.