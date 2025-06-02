У Нікополі росіяни вдарили по рятувальниках, а потім - по медиках (фото)

В ніч на 2 червня російські окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників у Нікополі, Дніпропетровської області. Під час прибуття медиків ворог завдав другого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Згідно з даними ДСНС, внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття в якому перебували фахівці.
"Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування", - додає ДСНС.
Ілюстративне фото: у Нікополі росіяни вдарили по рятувальниках, а потім - по медиках (Facebook-сторінку ексголови ДСНС Сергія Крука)
Після обстрілу рятувальники доправили двох постраждалих до лікувального закладу.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно атакує територію України різними типами ракет, безпілотних літальних апаратів (БпЛА), артилерією й керованими авіаційними бомбами. Найбільше від обстрілів страждають прифронтові області та населені пункти.
На початку травня, під час ініційованого російським диктатором Володимиром Путіним так званого "перемир'я" на фронті, терористи атакували Нікопольський район Дніпропетровської області внаслідок чого постраждала людина. Під обстріли тоді потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.
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