В Никополе россияне ударили по спасателям, а затем - по медикам (фото)

В ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области. Во время прибытия медиков враг нанес второй удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.
Согласно данным ГСЧС, в результате удара по подразделению спасателей были повреждены окна, стены, а также вход в укрытие в котором находились специалисты.
"Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков. По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения", - добавляет ГСЧС.
Иллюстративное фото: в Никополе россияне ударили по спасателям, а затем - по медикам (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
После обстрела спасатели доставили двух пострадавших в лечебное учреждение.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно атакует территорию Украины различными типами ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области и населенные пункты.
В начале мая, во время инициированного российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "перемирия" на фронте, террористы атаковали Никопольский район Днепропетровской области в результате чего пострадал человек. Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.
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