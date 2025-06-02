В Никополе россияне ударили по спасателям, а затем - по медикам (фото)

Согласно данным ГСЧС, в результате удара по подразделению спасателей были повреждены окна, стены, а также вход в укрытие в котором находились специалисты.

"Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков. По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения", - добавляет ГСЧС.

Иллюстративное фото: в Никополе россияне ударили по спасателям, а затем - по медикам (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)

После обстрела спасатели доставили двух пострадавших в лечебное учреждение.