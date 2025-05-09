Росармія під час "перемир'я" гатила по Нікополю і району, була пожежа і є постраждалий

Російські загарбники на тлі "триденного перемир'я", оголошеного раніше Кремлем, продовжили тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області своїми обстрілами. Через атаки постраждала людина, також була пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Чиновник розповів, що для ударів по Нікополю та району ворог застосував артилерію та безпілотники.

Під обстріли потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

"Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали". - поінформував керівник ОВА.

Крім того, в результаті ворожих атак були пошкоджені:

два приватні будинки,

господарська споруда,

мопед,

лінії електропередач.

Глава ОВА також оприлюднив фото наслідків російських ударів по Нікопольському району.

Нікополь та район зазнали російських обстрілів 9 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Інші російські обстріли під час путінського "перемир'я"

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною нібито на три дні - у період з 8 по 10 травня. Попри заяви глави Кремля, на фронті тривають бойові дії, й фіксується збільшення атак.

8 травня вранці повідомлялося, що росіяни протягом ночі скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.

Як раніше наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, чергове "перемир'я" Путіна знову виявилося фарсом.

Вчора також стало відомо, що російські окупанти вдарили ракетою по Полтавській області.