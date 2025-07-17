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У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном рятувальників: їх госпіталізували

Четвер 17 липня 2025 00:48
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У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном рятувальників: їх госпіталізували Фото: постраждалий рятувальник (t.me/dsns_telegram/46233)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 17 липня, росіяни вдарили FPV-дроном по місту Нікополь Дніпропетровської області. Під час ліквідації наслідків, РФ здійснила повторний удар, на цей раз по рятувальникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили надзвичайники, три співробітника ДСНС отримали травми. Всіх їх було госпіталізовано до лікарні.

Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.

"Пожежу ліквідовано на площі 6 квадратних метрів", - резюмували у ДСНС.

Обстріл Нікополя

Зазначимо, що росіяни доволі часто атакують Нікополь. У зведеннях влади регулярно публікуються новини про наслідки обстрілів.

Зокрема, вчора вранці, 16 липня, росіяни обстріляли Нікополь з артилерії. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові багатоповерхівки.

Крім того, одна жінка загинула і ще 5 осіб були травмовані.

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Дніпропетровська область Війна в Україні
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