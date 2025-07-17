У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном рятувальників: їх госпіталізували

Ввечері, 17 липня, росіяни вдарили FPV-дроном по місту Нікополь Дніпропетровської області. Під час ліквідації наслідків, РФ здійснила повторний удар, на цей раз по рятувальникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили надзвичайники, три співробітника ДСНС отримали травми. Всіх їх було госпіталізовано до лікарні.

Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.

"Пожежу ліквідовано на площі 6 квадратних метрів", - резюмували у ДСНС.