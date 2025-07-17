ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Никополе россияне атаковали FPV-дроном спасателей: их госпитализировали

Четверг 17 июля 2025 00:48
UA EN RU
В Никополе россияне атаковали FPV-дроном спасателей: их госпитализировали Фото: пострадавший спасатель (t.me/dsns_telegram/46233)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 17 июля, россияне ударили FPV-дроном по городу Никополь Днепропетровской области. Во время ликвидации последствий, РФ осуществила повторный удар, на этот раз по спасателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник", - говорится в сообщении.

Как уточнили чрезвычайники, три сотрудника ГСЧС получили травмы. Все они были госпитализированы в больницу.

Кроме того, в результате атаки пострадали двое гражданских - мужчина и женщина.

"Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров", - резюмировали в ГСЧС.

Обстрел Никополя

Отметим, что россияне довольны часто атакуют Никополь. В сводках властей регулярно публикуются новости о последствиях обстрелов.

В частности, вчера утром, 16 июля, россияне обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоэтажки.

Кроме того, одна женщина погибла и еще 5 человек были травмированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко