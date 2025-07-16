Росіяни вдарили по Нікополю: одна жінка загинула, п’ятеро поранені

Сьогодні, 16 липня російські окупанти завдали прицільного удару по Нікополю, Дніпропетровської області. Загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові багатоповерхівки. Місцеві служби працюють над ліквідацією наслідків.

За даними ДСНС, постраждалим надали домедичну допомогу і госпіталізували до лікарні.

Серед постраждалих - дві жінки, яких врятували рятувальники.

Як повідомляють, ранковий артилерійський обстріл у Нікополі призвів до загибелі однієї жінки та травмування п’ятьох людей.

Обстріли Нікополя

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно атакує територію України різними типами ракет, безпілотних літальних апаратів (БпЛА), артилерією й керованими авіаційними бомбами. Найбільше від обстрілів страждають прифронтові області та населені пункти.

На початку травня, під час ініційованого російським диктатором Володимиром Путіним так званого "перемир'я" на фронті, терористи атакували Нікопольський район Дніпропетровської області внаслідок чого постраждала людина.

Під обстріли тоді потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

Крім того, в ніч на 2 червня російські окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників у Нікополі, Дніпропетровської області.

Під час прибуття медиків ворог завдав другого удару.

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