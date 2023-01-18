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У Нікополі хочуть вимикати світло за дзвінком сусідів

Фото: ДТЕК в Нікополі може створити бригади, які будуть вимикати будинки в яких є світло (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 січня, в ДТЕК повідомили про можливість створенні в Нікополі бригади, що вимикатиме світло в будинках по дзвінку небайдужих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської районної державної адміністрації Євгена Євтушенка в Telegram.

Євтушенко повідомив, що під час розмови з представниками ДТЕК йому стало відомо про намір компанії створити аварійні бригади, які під час відключень електроенергії на скарги громадян будуть вимикати світло в будинках, в яких воно є.

Також в ДТЕК повідомили, що наразі сталого графіку відключень дотримуватись не вдається, тому він постійно коригується в залежності від ситуації в енергосистемі.

"Є варіанти, коли можуть вимкнути раніше ніж через 4 години. Але, обіцяють не допускати відсутності світла більше ніж чотири години поспіль", - заявив Євтушенко.

Нагадаємо, нині у чотирьох областях України продовжуються аварійні відключення світла.

Також ми писали, що вчора у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії.

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НікопольДніпропетровська областьЕлектроенергія