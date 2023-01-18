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У чотирьох областях України продовжуються аварійні відключення світла

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Київ, Середа 18 січня 2023 09:54
У чотирьох областях України продовжуються аварійні відключення світла Фото: у чотирьох областях аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сьогодні, 18 січня, тривають у столиці та чотирьох областях. У зв'язку з цим графіки відключень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні екстрені відключення світла продовжуються у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Жителів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії.

Схожа ситуація також в Одеській області, регіон поки не може повернутися до графіків відключення світла.

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ДТЕК Київ Одеса відключеня світла Електроенергія
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