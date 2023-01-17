Без світла по 8 годин. У Дніпропетровській області надзвичайно високий дефіцит електроенергії

У Дніпропетровській області зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Повідомляється, що 17 січня НЕК "Укренерго" понизило ліміти споживання для області. Тому ДТЕК вимушено дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

Наразі в області продовжують діяти екстрені відключення.

"Ми робимо все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - повідомляють у ДТЕК.

В області можливе повернення до відключень згідно з графіками щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, в енергосистемі спостерігається значний дефіцит, через це аварійні відключення запроваджені у шести областях.

Раніше у ДТЕК попереджали що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й екстрені відключення світла.

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