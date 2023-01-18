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В Никополе хотят выключать свет по звонку соседей

Фото: ДТЭК в Никополе может создать бригады, которые будут выключать дома, в которых есть свет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 января, в ДТЭК сообщили о возможности создания в Никополе бригады, которая будет выключать свет в домах по звонку неравнодушных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

Евтушенко сообщил, что во время разговора с представителями ДТЭК ему стало известно о намерении компании создать аварийные бригады, которые во время отключения электроэнергии на жалобы граждан будут выключать свет в домах, в которых он есть.

Также в ДТЭК сообщили, что в настоящее время устойчивый график отключений соблюдаться не удается, поэтому он постоянно корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Есть варианты, когда могут выключить раньше чем через 4 часа. Но, обещают не допускать отсутствия света более четырех часов подряд", - заявил Евтушенко.

Напомним, в настоящее время в четырех областях Украины продолжаются аварийные отключения света.

Также мы писали, что вчера в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии.

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НикопольДнепропетровская областьЭлектроэнергия