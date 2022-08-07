В Никополе призвали граждан проверить телефоны детей: что произошло

По его словам, фотоснимки с данными геолокации направляются к разработчикам этой программы в обмен на "денежное вознаграждение".

После чего собранная информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.

"Для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины. Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей в случае выявления подобного программного обеспечения - удалите его и проведите разъяснительные беседы", - призвал Евтушенко.

Глава Никопольской РВА отметил, что в случае выявления подобных программ в телефонах взрослых - их ждет ответственность в соответствии с уголовным кодексом Украины.

"Напоминаю, что информацию о подозрительных лицах вы можете направлять в частные сообщения на моей странице в социальной сети "Фейсбук". За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 долларов", - добавил Евтушенко.

Напомним, что этой ночью российские военные активно обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг запустил около 60 снарядов.

Добавим, как недавно рассказали в МВД, Россия ведет разведку через мобильные приложения, поэтому украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете.

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