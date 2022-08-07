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В Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: що сталося

Фото: в Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників цієї програми в обмін на "грошову винагороду".

Після чого зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.

"Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - закликав Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА зазначив, що у випадку виявлення подібних програм у телефонах дорослих - їх чекає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України.

"Нагадую, що інформацію щодо підозрілих осіб ви можете направляти в приватні повідомлення на моїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 доларів", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові активно обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог запустив близько 60 снарядів.

Додамо, як нещодавно розповіли в МВС, Росія веде розвідку через мобільні додатки, тому українців попередили про небезпеку та закликали бути обережними в інтернеті.

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