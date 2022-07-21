В Никополе не будут проводить вступительный тест для абитуриентов: в чем причина

В Никополе Днепропетровской области не будут проводить мультипредметный тест для абитуриентов. Причиной стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования в Telegram .

Участникам предложили пройти тест в рамках основной сессии в те же даты, но в других населенных пунктах.

"Надеемся на ваше понимание и на то, что все абитуриенты смогут пройти тестирование и поступить в желаемые заведения высшего образования", - говорится в сообщении.

Детали проведения тестирования размещены на информационных страницах участников.