У Нікополі не будуть проводити вступний тест для абітурієнтів: у чому причина

У Нікополі Дніпропетровської області не будуть проводити мультипредметний тест для абітурієнтів. Причиною стала загроза обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти у Telegram .

Учасникам запропонували пройти тест у межах основної сесії у ті самі дати, але в інших населених пунктах.

"Сподіваємося на ваше розуміння і на те, що всі вступники зможуть пройти тестування і вступити до омріяних закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.